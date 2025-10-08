Как рассказал в комментарии CNN член оргкомитета фестиваля Дурга Пуджа Санджай Басак, Дональда Трампа в образе демона изобразили совсем не случайно (Фото: Скриншот из видео/DNAIndiaNews)

В Индии в ходе традиционного религиозного фестиваля Дурга Пуджа создали и пронесли по улицам чучело демона, внешне похожее на президента США Дональда Трампа. Об этом 8 октября сообщает телеканал CNN.

По традиции, индуистская богиня Дурга сидит на льве и держит в каждой из своих 10 рук небесное оружие. Обычная ее цель — убить демона обмана Махишасура. Однако в этом году, на прошлой неделе, в штате Западная Бенгалия его изобразили в виде фигуры с мускулистым торсом, белокурой прической и лицом, стилизованным под президента США Дональда Трампа, пишут журналисты.

Как рассказал в комментарии CNN член оргкомитета фестиваля Дурга Пуджа в городе Муршидабад Санджай Басак, такой прием был использован далеко не случайно.

«Раньше Индия и Америка имели хорошие отношения, но с приходом Трампа он пытается подавить Индию, оттеснить нас, раздавить нас. Вот почему мы изобразили Трампа в виде этого демона, побежденного могущественной матерью Дурга», — заявил он.

NV публикует фото агентства Reuters с фестиваля Дурга Пуджа в Индии.

Фото: REUTERS/Sahiba Chawdhary

Отношения между США и Индией обострились во второй половине лета 2025 года.

30 июля Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social:

«Они (представители Индии — ред.) всегда покупали подавляющее большинство своей военной техники у России и являются крупнейшим покупателем энергоносителей для России, наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине, — все это не хорошо. Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25%; плюс штраф за вышеизложенное, начиная с 1 августа».

31 июля агентство Reuters сообщило, что индийские государственные НПЗ прекратили закупку российской нефти — поскольку скидки сократились, а президент США предостерег от покупки нефти у Москвы.

1 августа Трамп заявил, что, по его информации, Индия больше не планирует покупать нефть из России.

19 августа министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Индия получает прибыль от резкого увеличения закупок российской нефти во время войны в Украине, и Вашингтон считает такую ситуацию неприемлемой.

Позже агентство Bloomberg сообщало,что в августе государственные НПЗ Индии временно отказывались от закупки российской нефти на фоне анонсированных США тарифов, но впоследствии вернулись к торговле с РФ.

27 августа вступили в силу 50-процентные пошлины США на товары из Индии, что является самым высоким тарифом в Азии, введенным президентом США Дональдом Трампом для Индии, в частности за закупку российской нефти.

16 сентября президентТрампзаявил, что он имел «замечательный разговор» с премьер-министром Индии, и якобы несмотря на напряженность между двумя странами, Нарендра Моди поблагодарил его за поддержку в прекращении российской войны в Украине.