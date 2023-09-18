Фермеры в Болгарии перекрыли дороги из-за снятия запрета на импорт украинского зерна 18 сентября, 18:11 Болгарские фермеры на протесте в городе Драгоман, возле болгарско-сербской границы (Фото:REUTERS/Spasiyana Sergieva)

Фермеры в Болгарии в понедельник, 18 сентября, начали протесты по всей стране из-за решения парламента разблокировать импорт сельскохозяйственных продуктов из Украины.

Как сообщает Forbes Bulgaria, в 10:00 по местному времени фермеры и аграрии вывели на основные дороги технику сельскохозяйственную технику и перекрыли движение. Они заблокировали пограничные переходы, основные дороги и автомагистрали.



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Протестующие требуют, в частности, продлить запрет на ввоз из Украины подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса, запретить импорт нерафинированного масла, свежих и замороженных фруктов и овощей, молока и молочных продуктов, мяса и мясной продукции, животных, меда и продуктов пчеловодства из Украины, усилить контроль за происхождением и качеством сельскохозяйственной продукции, которую ввозят в страну. Также фермеры настаивают на том, чтобы им до 30 сентября выплатили полную компенсацию «возросших издержек производства в результате войны».



Премьер-министр Николай Денков заявил, что представители фермеров отклонили два его приглашения к диалогу и он «не будет их приглашать, пока они не скажут, что готовы встретиться».

Ранее Денков заявил, что аргументы фермеров «несостоятельны», и сравнил их с «террористами», что вызвало критику со стороны аграриев и некоторых политиков.

Еврокомиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на ввоз украинских зерновых в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию при условии, что Украина будет соблюдать определенные правила, в частности, введет меры по контролю за экспортом.

В Польше, Венгрии и Словакии после этого заявили, что продолжат запрет на импорт украинских зерновых в одностороннем порядке. Помимо пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

Украина подаст иск на Польшу, Венгрию и Словакию во Всемирную торговую организацию.