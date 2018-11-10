Femen обнажились под Триумфальной аркой в ​​Париже под лозунгами "Добро пожаловать, военные преступники"

Femen обнажились под Триумфальной аркой в ​​Париже

10 ноября представительницы движения Femen организовали очередную обнаженную акцию, на этот раз у Триумфальной арки в Париже.

Об этом сообщает телеканал BFM.

Акция приурочена к главной церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны, на которую должны съехаться около 70-ти глав государств со всего мира.

Девушки держали в руках плакаты с надписями "Воображаемые миротворцы, настоящие диктаторы", "Добро пожаловать, военные преступники", говоря о том, что большинство глав, которые приедут, на самом деле являются диктаторами и пренебрегают правами людей.

Девушек очень быстро ликвидировала местная полиция.

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