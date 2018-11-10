Femen обнажились под Триумфальной аркой в ​​Париже под лозунгами "Добро пожаловать, военные преступники"

10 ноября представительницы движения Femen организовали очередную обнаженную акцию, на этот раз у Триумфальной арки в Париже.
Об этом сообщает телеканал BFM.
Акция приурочена к главной церемонии, посвященной столетию окончания Первой мировой войны, на которую должны съехаться около 70-ти глав государств со всего мира.
Девушки держали в руках плакаты с надписями "Воображаемые миротворцы, настоящие диктаторы", "Добро пожаловать, военные преступники", говоря о том, что большинство глав, которые приедут, на самом деле являются диктаторами и пренебрегают правами людей.
#femen #arc de triomphe @ Europe1... un peu d animation en ce samedi matin #arcdetriomphe #paris pic.twitter.com/MpI9aF0IOK- david vigery (@davidvigery) 10 ноября 2018 г.
Девушек очень быстро ликвидировала местная полиция.
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