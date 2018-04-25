Фейгин продолжит работать по делу Сущенко, но в другом качестве

По словам Фейгина, сейчас трудно прогнозировать, как будут развиваться события в деле Сущенко

Лишенный в России статуса адвоката Марк Фейгин объяснил, чего теперь можно ожидать в деле незаконно задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко.

В комментарии Укринформу Фейгин сказал, что чувствует ответственность перед Сущенко, поэтому продолжит работать в деле, но в другом качестве.

"В понедельник мы с Романом попрощались быстро, по-деловому - и теперь я буду делать все, чтобы поздороваться с ним уже на свободе. Здесь, повторюсь, важная дата - приезд в Россию президента Макрона в конце мая. Но есть и ближайшая дата: уже 25 апреля - следующее заседание по делу Сущенко. в деле остается адвокат, которого я успел ввести в этот процесс", - отметил он.

Однако, по словам Фейгина, сейчас трудно прогнозировать, как будут развиваться события в ближайшем будущем.

"Не исключено, что к Роману пришли офицеры ФСБ. Возможно, именно сейчас они разговаривают с ним, уговаривая продолжить работу с другим адвокатом, их креатурой... Дело в том, что за сутки до этого от Сущенко вывезли сокамерника. То есть он теперь оказался в "одиночке". Возможно, это было не случайно. Поэтому я сейчас не готов рассуждать о дальнейшей тактике и стратегии защиты", - добавил он.

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Ранее сообщалось, что Марка Фейгина лишили статуса адвоката в России - соответствующее решению 24 апреля принял Совет палаты адвокатов Москвы. Причиной такого жесткого решения официально было названо употребление нецензурных высказываний в социальных сетях. Фактически речь идет о трех постах.

Марк Фейгин в последние годы вел дела украинских политзаключенных, в том числе Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко и других.

В августе прошлого года Фейгина уже пытались лишить адвокатского статуса. Однако тогда адвокатское сообщество не согласовало это решение.

3 октября 2016 члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы обнаружили в московском СИЗО Лефортово журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко. Лефортовский суд Москвы арестовал его по обвинению в "шпионаже", а Укринформ назвал это спланированной провокацией.

Адвокат Фейгин сообщил, что журналиста "сдал" друг семьи, с которым он поддерживал отношения во время своих приездов к родственникам в Москву.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить Сущенко.

24 января ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к России прекратить преследование журналистов.

28 марта Сущенко продлили срок содержания под стражей в изоляторе Лефортово еще на шесть месяцев.