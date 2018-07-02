02 июля 2018, понедельник

ФБР заявило о планах сторонника Аль-Каиды устроить теракт на День независимости США

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Мужчина планировал устроить теракт в Кливленде
Фото: wikipedia

Мужчина планировал устроить теракт в Кливленде

Федеральное бюро расследований США заявило об аресте сторонника террористической группы Аль-Каида, планировавшего устроить теракт с взрывом против американских военнослужащих на параде ко Дню независимости 4 июля в Кливленде, штат Огайо.

Согласно сообщению ФБР, Деметриус Натаниэль Питтс, который также использовал имя Абдур Рахим Рафик, признался, что хотел загрузить в автомобиль взрывчатку и взорвать ее во время празднований Дня независимости США в среду, передает AFP.

"Он желал убить военнослужащих и их семьи", - сказал специальный агент ФБР Стив Энтони.

Спецагенты ФБР вели слежку за подозреваемым, имевшим уголовное прошлое, несколько месяцев после того, как он выступил с заявлениями в поддержку Аль-Каиды и выразил "жестокие намерения" в отношении групп, в том числе вооруженных сил США, сказал Энтони.

"Его сообщения в Facebook, откровенно говоря, тревожат", - сказал он.

Питтсу, уроженцу США, было предъявлено обвинение в попытке оказать поддержку иностранной террористической организации, за что ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, что в Бельгии заявили о предотвращении террористической атаки на конференции иранской оппозиции во Франции.

 

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