ФБР заявило о планах сторонника Аль-Каиды устроить теракт на День независимости США

Федеральное бюро расследований США заявило об аресте сторонника террористической группы Аль-Каида, планировавшего устроить теракт с взрывом против американских военнослужащих на параде ко Дню независимости 4 июля в Кливленде, штат Огайо.

Согласно сообщению ФБР, Деметриус Натаниэль Питтс, который также использовал имя Абдур Рахим Рафик, признался, что хотел загрузить в автомобиль взрывчатку и взорвать ее во время празднований Дня независимости США в среду, передает AFP.

"Он желал убить военнослужащих и их семьи", - сказал специальный агент ФБР Стив Энтони.

.@FBICleveland announces the arrest of Demetrius Nathaniel Pitts. Accused of a plot to attack 4th of July event in Cleveland. Suspect also told undercover agent he wanted to attack Philadelphia after. pic.twitter.com/pgtLEOS7LA