Ищут шпионов. ФБР в социальных сетях вербует россиян в США для противодействия агрессии России — Fox News 8 апреля, 20:28 Флаг США (Фото:unsplash.com)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США начали информационную кампанию в соцсетях для вербовки россиян и сбора разведывательной информации, которую можно использовать против Кремля.

Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Телеканал отмечает, что в видео, опубликованном в Facebook и Twitter, показаны сцены из столицы США и российского посольства, где на фоне звучит говорящий на русском языке голос и убеждает слушателя, что ФБР может изменить их будущее, если предоставить США разведывательные данные о Россию.

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Рассказчик говорит, что ФБР ищет шпионов, эмигрантов и любого, кто располагает информацией о противодействии Кремлю.

«Вы хотите изменить свое будущее?», — спрашивает на видео Алан Колер из отдела контрразведки ФБР, говоря по-английски прямо на камеру, — «ФБР ценит вас. ФБР может вам помочь, но только вы вправе сделать первый шаг».

Fox News отмечает, что бывший руководитель отдела ЦРУ в Москве Дэн Хоффман в комментарии каналу сказал, что сообщение в соцсети было «резким» и «умным», добавив, что оно может «помочь ФБР и стране победить эту российскую агрессию».