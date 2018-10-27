27 октября 2018, суббота

ФБР сообщило об обнаружении новой подозрительной посылки в США

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Это уже 14-я подозрительная посылка за последнее время

Это уже 14-я подозрительная посылка за последнее время

Федеральное бюро расследований США сообщило, что следователи обнаружили еще одну подозрительную посылку, адресованную американскому миллиардеру Тому Стейеру, говорится в заявлении на сайте бюро.

"ФБР подтверждает, что в Калифорнии была обнаружена посылка, внешне похожая на остальные, адресованная Тому Стейеру", - заявили в ФБР.

Это уже 14-я подозрительная посылка за последнее время.

О подозрительной посылке, направленной Тому Стейеру, ранее сообщил телеканал CNN. По сведениям его источников, посылка была перехвачена в Калифорнии. Внешне она была похожа на другие обнаруженные ранее свертки, в которых находились самодельные взрывные устройства. 

Накануне федеральные власти задержали Сеcара Сайока по подозрению в отправке больше десяти самодельных бомб по почте высокопоставленным демократам, включая бывшего президента Барака Обаму и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Сайок оказался ярым сторонником президента США Дональда Трампа. Подозреваемому грозит до 58 лет в тюрьме.

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Напомним, что с 24 октября американские спецслужбы перехватили несколько посылок с самодельными бомбами, которые были отправлены высокопоставленным представителям Демократической партии США, а также в офис CNN в Нью-Йорке. Власти назвали взрывные устройства "потенциально опасными", но ни одно из них не сдетонировало.

В Федеральном бюро расследований США подтвердили обнаружение 11 подозрительных посылок.

 

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