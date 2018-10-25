ФБР сообщило еще о двух подозрительных посылках, направленных конгрессмену Уотерс

ФБР сообщило еще о двух подозрительных посылках, направленных конгрессмену от Демократической партии Максин Уотерс.
"В дополнение к тем пяти посылкам, о которых мы ранее говорили в нашем заявлении, сейчас мы подтверждаем существование двух дополнительных посылок, обе они были направлены члену палаты представителей конгресса Максин Уотерс и похожи друг на друга", - говорится в сообщении ФБР в Twitter.
Как ранее сообщали СМИ, одна из посылок была обнаружена в поселке Кэпитол-Хайтс, штат Мэриленд при сортировке почты для членов Палаты представителей Конгресса США.
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Федеральное бюро расследований США также попросило американских граждан о помощи в установлении личности виновного в нынешней рассылке по почте самодельных взрывных устройств.
"Мы просим любого, кто может располагать какой бы то ни было информацией по этому делу вступить в контакт с ФБР. Звоните, не колеблясь. Ни одна деталь в этом расследовании не является слишком мелкой", - говорится в сообщении.
ФБР не исключает, что пока обнаружены не все разосланные самодельные взрывные устройства.
"ФБР призывает общественность сохранять бдительность и не трогать, перемещать и не рассматривать никакие подозрительные или неизвестные посылки", - подчеркивается в заявлении ведомства.
В настоящее время посылки и их содержимое изучаются в лаборатории ФБР на военной базе Куонтико под Вашингтоном.
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Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони миллиардеру Джорджу Соросу.
Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.
Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами призвал американский народ к объединению.
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