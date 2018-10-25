ФБР сообщило еще о двух подозрительных посылках, направленных конгрессмену Уотерс

ФБР сообщило еще о двух подозрительных посылках, направленных конгрессмену от Демократической партии Максин Уотерс.

"В дополнение к тем пяти посылкам, о которых мы ранее говорили в нашем заявлении, сейчас мы подтверждаем существование двух дополнительных посылок, обе они были направлены члену палаты представителей конгресса Максин Уотерс и похожи друг на друга", - говорится в сообщении ФБР в Twitter.

Как ранее сообщали СМИ, одна из посылок была обнаружена в поселке Кэпитол-Хайтс, штат Мэриленд при сортировке почты для членов Палаты представителей Конгресса США.

Федеральное бюро расследований США также попросило американских граждан о помощи в установлении личности виновного в нынешней рассылке по почте самодельных взрывных устройств.

"Мы просим любого, кто может располагать какой бы то ни было информацией по этому делу вступить в контакт с ФБР. Звоните, не колеблясь. Ни одна деталь в этом расследовании не является слишком мелкой", - говорится в сообщении.

ФБР не исключает, что пока обнаружены не все разосланные самодельные взрывные устройства.

"ФБР призывает общественность сохранять бдительность и не трогать, перемещать и не рассматривать никакие подозрительные или неизвестные посылки", - подчеркивается в заявлении ведомства.

В настоящее время посылки и их содержимое изучаются в лаборатории ФБР на военной базе Куонтико под Вашингтоном.

Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами призвал американский народ к объединению.