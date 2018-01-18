ФБР расследует возможное финансирование российским банкиром Трампа во время выборов

ФБР расследует возможный перевод средств заместителем председателя Банка России Александром Торшиным американской национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association) с целью помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы.

Об этом сообщает издание McClatchy со ссылкой на собственные источники.

ФБР проверяет активность заместителя председателя Банка России Александра Торшина, известного связями с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает издание.

Официальные представители следствия отказались от комментариев. Пока неизвестно, как долго продолжается расследование в отношении Торшина.

Информация о проверке российского банкира появилась, когда набрало обороты расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве РФ.

Следователи трех комитетов конгресса, также проявили интерес к Торшину, который в мае 2016 года общался с Дональдом Трампом-младшим в Кентукки.

NRA является некоммерческой организацией, провозглашающей главной целью защиту второй поправки к конституции США о праве граждан на свободное хранение и ношение огнестрельного оружия.

Смотрите также