ФБР проверяет одну из международных сделок Иванки Трамп - СМИ

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Иванка Трамп

Иванка Трамп

ФБР изучает одну из международных деловых сделок Иванки Трамп, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

ФБР изучает переговоры и финансирование по сделкам, связанным с гостиницей Trump International и башней в Ванкувере. По данным телеканала, Иванка играла ключевую роль в том, чтобы в 2013 году сдвинуть с места этот проект.

Отмечается, что так как Иванка Трамп является советником президента, проверка является стандартной процедурой.

ФБР внимательно изучает международные сделки как Иванки Трамп, так и ее мужа Джареда Кушнера, чтобы определить, "может ли какая-то из них представлять опасность в виде давления со стороны иностранных агентов, в том числе Китая".

Ранее сообщалось, что зятю Трампа ограничили доступ к информации наивысшего уровня секретности.

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