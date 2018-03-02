ФБР проверяет одну из международных сделок Иванки Трамп - СМИ

ФБР изучает одну из международных деловых сделок Иванки Трамп, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

ФБР изучает переговоры и финансирование по сделкам, связанным с гостиницей Trump International и башней в Ванкувере. По данным телеканала, Иванка играла ключевую роль в том, чтобы в 2013 году сдвинуть с места этот проект.

Отмечается, что так как Иванка Трамп является советником президента, проверка является стандартной процедурой.

ФБР внимательно изучает международные сделки как Иванки Трамп, так и ее мужа Джареда Кушнера, чтобы определить, "может ли какая-то из них представлять опасность в виде давления со стороны иностранных агентов, в том числе Китая".

Ранее сообщалось, что зятю Трампа ограничили доступ к информации наивысшего уровня секретности.