ФБР обыскала яхту Медведчука в Хорватии — СМИ 30 ноября, 18:37 Мегахта Roayl Romance (Фото:Schemes (RFE/RL Graphics))

Агенты ФБР в ноябре провели обыск на 92-метровой яхте нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука, которая пришвартована в хорватском Трогире.



Об этом сообщает хорватское издание Jutarnji List со ссылкой на судью и спикера окружного суда города Сплит Динко Мешина.



По данным издания, речь о яхте Royal Romance. Ордер на обыск был выдан 15 ноября по запросу Министерства юстиции США, в нем упоминаются имена Медведчука и его жены Оксаны Марченко. В США их подозревают нарушении федеральных законов, в частности, отмывании денег.



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Судья не стал сообщать подробности, сославшись на то, что разбирательство секретное, пишет Jutarnji List.

В марте 2022 года стало известно, что яхту Медведчука Royal Romance в Хорватии арестовали. В апреле Лычаковский райсуд Львова передал арестованную яхту АРМА (Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и менеджмента активов).

В ночь 22 сентября стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, они остаются в Турции под гарантиями защиты и безопасности.



В обмен на остальных бойцов Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, того привезли в Москву, но «с ковровой дорожкой не встречали». Позже в СМИ появилась информация, что Медведчука с Марченко заметили в оккупированной Ялте.

