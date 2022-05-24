ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего — Forbes
Джордж Буш (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque (IRAQ)/File Photo)
Сотрудники ФБР предотвратили попытку покушения на бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, сообщает Forbes со ссылкой на данные правоохранителей. Убийство планировал выходец из Ирака.
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Уточняется, что выходец из Ирака, проживающий в Огайо, связан с террористической группировкой ИГИЛ. Прибыл в США в 2020 году, подав документы на предоставление убежища.
Он планировал покушение с 2021 года и с этой целью совершил поездку в Даллас (Техас), чтобы провести видеосъемку дома Буша.
А неделю назад Буш-младший во время обсуждения вторжения РФ в Украину обмолвился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак. И быстро исправился.
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