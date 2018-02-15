ФБР получило предупреждение о подозрительном стрелке во Флориде еще в 2017 году

Это 18-я стрельба в школе США с начала года

Федеральное бюро расследований США получило сообщение в прошлом году, которое сейчас можно расценить как предупреждение о вчерашней атаке в школе Паркленда, штат Флорида.

Как передает Reuters, человек с именем флоридского стрелка Николаса Круза написал в прошлом году комментарий под видео на YouTube, в котором говорится: "Я собираюсь стать профессиональным школьным стрелком".

Автора канала, на котором был обнародован видеоролик, был встревожен этим комментарием и обратился в ФБР. Однако детективы не смогли найти комментатора.

"В комментарии не было другой информации, которая бы указала на место пребывания или личность человека, который сделал комментарий", - заявил специальный агент ФБР Роберт Ласки.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек.

На месте происшествия задержали бывшего ученика школы – 19-летнего Николаса Круза, ему предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве 17 человек.

Это 18-я стрельба в школе США с начала года.