ФБР провело обыск в резиденции Трампа. Политик заявил о взломе сейфа 9 августа, 06:39 Резиденция Дональда Трампа во Флориде (Фото:REUTERS/Marco Bello)

ФБР провело обыск в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, штат Флорида.



Об этом сообщает New York Times.

Источники издания сообщили, что сотрудники ФБР искали секретные документы, которые Трамп забрал с собой, покидая Белый дом.

Известно о 15 коробках, в которых были материалы, подпадающие под действие Закона о президентских документах.

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Политик и бывший глава Белого дома заявил, что сотрудники ФБР взломали сейф в его резиденции.

«Это темные времена для нашей нации, так как мой прекрасный дом, Мар-а-Лаго в Палм-Бич, Флорида, в настоящее время находящийся в осаде, подвергается набегам и оккупирован большой группой агентов ФБР. Ничего подобного никогда не случалось с президентом Соединенных Штатов… Этот необъявленный налет на мой дом не был ни необходимым, ни уместным», — заявил Трамп.

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