ФБР изъяло личные блокноты Байдена во время обысков 28 января, 05:05 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

В доме президента США Джо Байдена провели обыски. ФБР изъяло секретные документы и их блокноты, где кроме личной информации содержалась и имеющая государственное значение.

Об этом сообщает NBC News.



По информации источника издания, знакомого с ходом расследования, правоохранители изъяли большое количество блокнотов, но сколько точно неизвестно. Отмечается, что Байден оставлял там разные заметки: от размышлений о семье до подробностей его дипломатической работы на посту вице-президента в администрации Обамы.

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«Блокноты могут не содержать потенциально секретную информацию, но все равно могут считаться государственной собственностью, согласно Закону о президентских архивах», — отметил собеседник издания.

11 января Байден прокомментировал обнаружение первой партии секретных документов вне его вашингтонского офиса. Президент заявил, что серьезно относится к секретным документам и удивился, узнав, что материалы нашли в офисе аналитического центра, которым он когда-либо пользовался.