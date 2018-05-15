ФБК рассказал о парижской квартире владельца LifeNews стоимостью 2 млн евро - видео

Сам Габрелянов заверял, что недвижимостью за рубежом якобы не владеет

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о элитной квартире владельца пропагандистского ресурса LifeNews Арама Габрелянова, которую он купил в Париже за 2 млн евро.

Как сообщается, апартаменты на бульваре Морис Бар площадью 149 м2 была приобретена еще в 2009 году и изначально их оформили на офшор ZORANSON, специально созданный для этой цели.

"Во французских документах отметок об ипотеке и займах нет - из чего следует, что в уже тогда у Арама Габрелянова и его 19-летнего сына была пара свободных миллионов евро на офшорных счетах", - отметил Навальный.

"Деофшоризировались" Габреляновы в 2017 году, переписав квартиру уже напрямую на себя.

"В квартире есть большая гостиная, кабинет, две спальни. Вместе с квартирой полагается парковочное место в подземном гараже. Дом, в котором располагаются апартаменты, находится в районе Нейи-сюр-Сен - это формально пригород Парижа, но на самом деле очень близко к центру", - говорится в материале ФБК.

При этом сам владелец LifeNews неоднократно заявлял, что никакой недвижимостью за рубежом не владеет.

"Главный путинский прихвостень, верный и услужливый холуй, для которого Путин - великий царь и спаситель. Европу - презирает. Там враги, предатели, продажные политики. Думает и говорит одно, и, кажется, даже верит искренне, а деньги в офшорах на Кипре, квартира во Франции, а сын в Америке. Реально, смешно уже", - добавил Навальный.

Напомним, ранее Навальный рассказал о парижской квартире бывшей жены Пескова стоимостью более $2 млн.