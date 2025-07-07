По данным расследования ФБР и Минюста США, финансист и осужденный сексуальный преступник Джеффри Эпштейн совершил самоубийство в 2019-м (Фото: New York State Division of Criminal Justice Services/Handout via REUTERS)

Минюст США и ФБР заявили — у них нет доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных лиц, вел «список клиентов», а впоследствии был убит в тюремной камере.

Об этом 7 июля сообщает издание Axios, которое ознакомилось с соответствующим совместным меморандумом Минюста и ФБР.

Кроме того, администрация президента Трампа опубликовала два видео — в «сирой» и «улучшенной» версиях — которое, по утверждению чиновников, доказывает, что в ночь смерти Эпштейна в 2019 году никто не входил в зону тюрьмы на Манхэттене, где тот отбывал заключение.

«ФБР улучшило качество соответствующих записей, увеличив их контрастность, сбалансировав цвета и повысив резкость для большей четкости и видимости», — говорится в меморандуме.

Как уточняют в Минюсте и ФБР, видео подтверждает заключение судмедэксперта о том, что Эпштейн умер в результате самоубийства.

Согласно меморандуму, следователи обоих ведомств тщательно изучили записи с камер наблюдения в камере Эпштейна в Манхэттене в период с 22:40 9 августа 2019 года — когда его закрыли надзиратели в камере — до 06:30 10 августа, когда его нашли мертвым.

На записях, которые были просмотрены журналистами Axios, но при этом их не получилось подвергнуть независимой экспертизе, нет никаких свидетельств, чтобы кто-либо входил в ту тюремную зону, сообщили в Белом доме.

Кроме того, в ФБР и Минюсте сообщили, что не нашли «ни одного компрометирующего «списка клиентов» Эпштейна, «нет никаких достоверных доказательств того, что Эпштейн шантажировал известных лиц», а также «никаких доказательств, которые могли бы стать основанием для расследования в отношении третьих лиц, которым не предъявили обвинения».

Таким образом, отмечает Axios, это первое официальное опровержение теорий заговора относительно деятельности Эпштейна и его смерти со стороны администрации Трампа. Причем теории о его убийстве публично продвигали среди его сторонников двое нынешних топ-руководителей ФБР — Кэш Патель и Дэн Бонджино.

Однако, после того как Трамп назначил их в спецслужбу (Пателя — директором ФБР, а Бонджино — его заместителем), оба начали публично говорить, что Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, пишет издание.

«Но в интернете, особенно среди сторонников правой идеи, стало общепринятым мнением, что к преступлениям Эпштейна были причастны чиновники, знаменитости и бизнес-лидеры — и что кто-то убил его, чтобы скрыть это», — пишет Axios.

Кроме того, в меморандуме говорится о том, что никому из причастных к делу Эпштейна не будут предъявлены обвинения. В то же время одна из его соратниц Гизлейн Максвелл продолжает отбывать 20-летний срок за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации, подытожили в Axios.

Джеффри Эпштейн — американский финансист и миллионер, который стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США.

Его обвиняли в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девушек. По данным следствия, начиная с 1990-х годов он создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно и сотен несовершеннолетних. в 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

Официально смерть признана самоубийством, но обстоятельства вызвали многочисленные теории заговора — в частности из-за связей Эпштейна с влиятельными людьми, такими как Билл Клинтон, Дональд Трамп, принц Эндрю и другие.

6 июня бизнесмен Илон Маск во время словесной перепалки с президентом Дональдом Трампом в соцсети X заявил, что президент США «фигурирует в делах Эпштейна «имея в виду правительственные документы о финансисте и осужденном сексуальном преступнике Джеффри Эпштейне.

«Время бросить действительно большую бомбу. Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы», — писал тогда Маск.

Однако вскоре СМИ заметили, что Маск удалил свое сообщение в соцсети X о Трампе по делу Эпштейна.

Как сообщало издание Daily Beast, у президента Трампа неоднозначная история высказываний в отношении Эпштейна. За десятилетия своей политической карьеры он решительно осуждал предполагаемые преступления Эпштейна и утверждал, что никогда не был его «поклонником», который, как и Трамп, часто бывал в курортном городе Палм-Бич и Нью-Йорке.

Однако в интервью New York Magazine 2002 года Трамп высказывался гораздо более лестно в адрес финансиста и называл того «замечательным парнем», который «любит веселиться».

«Говорят даже, что он любит красивых женщин так же, как и я. И многие из них довольно молоды», — говорил тогда Трамп.

Как писало Daily Beast, «правые» круги в США в течение многих лет требовали дополнительной информации о самоубийстве Эпштейна, которое тот совершил в тюремной камере в 2019 году. Трамп во время предвыборной кампании-2024 обещал обнародовать все детали этого дела. Однако вместо этого директор ФБР Кэш Патель, назначенный Трампом в 2025 году, в мае заявил, что все доказательства указывают на то, что Эпштейн умер в результате самоубийства.