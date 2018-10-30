Фаррелл Уильямс запретил Трампу использовать на митингах песню Happy

Фаррелл Уильямс против использования своей музыки на митингах Трампа

Американский певец и продюсер Фаррелл Уильямс написал президенту США Дональду Трампу письмо с требованием прекратить использовать свое музыкальное творчество в политических целях.

Как сообщает The Hollywood Reporter, поводом для этого послужило то, что 27 октября на митинге Трампа в Индиане прозвучала песня Уильямса Happy. При чем это произошло всего через несколько часов после нападения на синагогу в Питтсбурге, в результате которого погибли 11 человек.

"В день массового убийства 11 человек руками безумного "националиста" вы включаете его песню Happy (Счастливый — англ.) толпе на политическом мероприятии в Индиане. Ничего "счастливого" в трагедии, случившейся в нашей стране нет, разрешения на использование этой песни вам не давали", - пишет юрист музыканта Говард Кинг.

В письме также подчеркивается, что Уильямс никогда не предоставлял разрешения на публичное использование своей музыки и исполнение его песни будет рассматриваться как нарушение авторских прав.

Песня Happy вошла стала самой популярной композицией 2014 года, завоевав Грэмми и возглавив хит-парады многих стран.

Ранее Дональду Трампу уже запрещали использовать свои песни в политических целях на митингах группы Aerosmith, R.E.M., Queen, а также наследники певца Принса.