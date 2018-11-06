Facebook заблокировал предвыборный ролик Трампа за расизм

Социальная сеть Facebook заблокировала предвыборный видеоролик от штаба президента США Дональда Трампа, выпущенный накануне промежуточных выборов в Конгресс.
Видео, на продвижение которого было потрачено от 20 до 80 тысяч долларов, посчитали расистским, сообщает CNN.
По данным телеканала, в ролике речь идет о караване мигрантов, который направляется в сторону границы Мексики и США. Его участники в видео показаны опасными преступниками, которые угрожают американцам.
6 ноября в США пройдут промежуточные выборы, на которых будет переизбрана Палата представителей и треть Сената.
Ранее сообщалось, что Трамп подвергся критике из-за видеоролика, в котором говорится, что мигранты являются источником насилия, а представители Демократической партии только способствуют этому.
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