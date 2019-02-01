Facebook удалил почти 800 аккаунтов, связанных с Ираном Сегодня, 07:58 0 Цей матеріал також доступний українською EPA На страницах размещали дезинформацию EPA

Facebook удалил сотни страниц и учетных записей, которые были связаны с Ираном.

Как сообщили в пресс-службе компании, удалены 783 страницы, группы и учетные записи.

Отмечается, что на страницах аккаунтов были искаженные сообщения иранских государственных СМИ. В частности, речь шла о израильско-палестинском конфликте, ситуации в Сирии и Йемене, а также о роли США, Саудовской Аравии и России в конфликтах.

Страницы читали около 2 млн человек. Некоторые из них были созданы еще в 2010 году. Деньги за рекламу поступали в Facebook в долларах, евро и фунтах.

Ранее сообщалось, что Facebook удалил больше 100 страниц с данными об Украине, созданных в России.

Напомним, что в начале сентября 2017 года компания Facebook опубликовала исследование о возможной связи между рекламой, которая покупалась в соцсети пользователями из РФ, и выборами президента США в 2016 году.

Около 10 млн пользователей увидели рекламные объявления политического характера, которые связывают с Россией и ее возможным вмешательством в президентские выборы в США.

Часть учетных записей Facebook были связаны с аккаунтами в Twitter.

Позже возможные доказательства вмешательства России в американские выборы обнаружили в Google.