Facebook сотрудничает со спецпрокурором по российскому делу - Цукерберг

Генеральный директор и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания сотрудничает со специальным прокурором Робертом Мюллером в рамках расследования предполагаемых связей избирательного штаба президента США Дональда Трампа с Россией.

По его словам, команда спецпрокурора опросила сотрудников Facebook о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Сам Цукерберг не был допрошен, передает CNN.

"Я хочу прояснить, что я не уверен о наличии вызова для дачи показаний. Я знаю, что мы с ними работаем", - сказал основатель Facebook.

Odd exchange between Sen. Patrick Leahy and Mark Zuckerberg on whether Facebook is working with special counsel Robert Mueller. Zuck seemed unclear what he could reveal. Live coverage: https://t.co/TnKH5Luqz4 https://t.co/RCTCh3xqQI