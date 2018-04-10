Facebook сотрудничает со спецпрокурором по российскому делу - Цукерберг

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Марк Цукерберг

Марк Цукерберг

Генеральный директор и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компания сотрудничает со специальным прокурором Робертом Мюллером в рамках расследования предполагаемых связей избирательного штаба президента США Дональда Трампа с Россией.

По его словам, команда спецпрокурора опросила сотрудников Facebook о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Сам Цукерберг не был допрошен, передает CNN.

"Я хочу прояснить, что я не уверен о наличии вызова для дачи показаний. Я знаю, что мы с ними работаем", - сказал основатель Facebook.

Напомним, что 10 апреля глава Facebook Марк Цукерберг выступает на слушаниях Сената США по поводу утечки персональных данных миллионов пользователей.

Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа. На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Роберт Мюллер расследует предполагаемые связи избирательного штаба Дональда Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года. Трамп отрицает сговор между своим штабом и Россией.

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