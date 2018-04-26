Facebook отклонил приглашение дать показания в Палате представителей США

Социальная сеть Facebook отклонила приглашение дать показания на слушании в четверг Палаты представителей Конгресса США относительно утечки персональных данных, передает Reuters.

Как отмечается, компания заявила, что, несмотря на то, что она не явится на слушании, она "ожидает продолжительного диалога с членами комитета насчет твердой приверженности Facebook быть платформой для всех идей и мнений".

Alphabet Inc и Twitter Inc также были приглашены для дачи показаний на слушаниях в Судебном комитете Палаты представителей, но не сказали, появятся ли они на слушаньях.

Агентство сообщает, что на слушании также будут представлены две афроамериканские сестры, Линнетт Хардауэй и Рошель Ричардсон, широко известные под названием Алмаз и шелк, которые являются сторонниками президента США Дональда Трампа и его президентской кампании.

Сестры заявили в начале этого месяца, что Facebook отправил им электронное письмо, в котором говорится, что после обзора их контент "был определен как небезопасный для общества".

Напомним, вокруг социальной сети Facebook вспыхнул грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне - компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональда Трампа.

На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.

Позже появилась информация, что Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонки и SMS-переписки.

Представители Facebook подтвердили, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение.