Издание уточняет, что 12 октября в поле в районе села Квасниковка, которое входит в состав города Энгельс, с российского самолета нештатно сошла ФАБ-500. Авибомба не взорвалась, пострадавших нет, добавил источник в российском МЧС.

В Энгельсе расположен российский военный аэродром, который является ключевой базой стратегической авиации России. По данным Генштаба ВСУ, с этого аэродрома взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

Изданию уже известно о как минимум 126 авиабомбах (119 ФАБах и 7 УМПБ) и трех ракетах, упавших с российских самолетов в РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали минимум 165 авиабомб ФАБ.

Также журналисты отмечают, что для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ.

Но из-за несовершенства системы авиабомбы не всегда долетают до целей и падают на российские территории.