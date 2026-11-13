В США приостановили вылеты всех авиарейсов из-за «чрезвычайных обстоятельств»

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело крайне редкую общенациональную приостановку вылетов во всех аэропортах страны в связи с чрезвычайными обстоятельствами и из соображений безопасности.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает Axios.

Обновлено в 11:37. Министр транспорта США Шон Даффи написал в X, что причиной приостановки вылетов в аэропортах страны стал сбой связи, который повлиял на работу всех диспетчерских центров управления воздушным движением. Технические специалисты Федерального управления гражданской авиации (FAA) выясняют причины неисправности.

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Днем FAA опубликовало рекомендацию для авиадиспетчеров, в которой указано, что все самолеты, которые должны вылететь, должны оставаться на земле до дальнейших распоряжений.

Международные рейсы, прибывающие в США, будут обрабатываться в индивидуальном порядке.

12 ноября произошел глобальный сбой в работе Microsoft. Из-за этого миллионы пользователей не могли получить доступ к электронной почте Outlook, чатам и видеоконференциям в Teams. Сбой длился более 21 часа. Проблемы затронули компании, государственные учреждения и службы экстренной помощи в разных странах мира.