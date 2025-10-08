Пентагон на этой неделе выберет оборонную компанию для проектирования и строительства следующего истребителя-невидимки для ВМС США . Об этом сообщило Reuters в среду, 8 октября, со ссылкой на чиновника США и двух людей, знакомых с этим вопросом.

Как пишет Reuters, компании Boeing Co (BA.N) и Northrop Grumman Corp (NOC.N) соревнуются за право быть выбранными для производства самолета, получившего название F/A-XX. Новый палубный самолет заменит флот F/A-18E/F Super Hornet ВМС, который находится на вооружении с 1990-х годов.

Собеседник журналистов сообщил, что решение о продлении отбора было принято министром обороны США Питом Гегсетом. ВМС США могут объявить победителя конкурса на строительство своего истребителя уже на этой неделе, добавляет Reuters.

Планы ВМС США по разработке истребителя шестого поколения F/A-XX оказались под вопросом из-за задержек и отсутствия финансирования, что может повлиять на будущее американской морской авиации, пишет агентство

Журналисты добавили, что задержка программы или сокращение ее бюджета может привести к тому, что флот в 2030-х годах останется без нового самолета, способного действовать с авианосцев. Это, в свою очередь, поставит под сомнение способность США поддерживать военное превосходство на фоне роста мощи Китая.

Ожидается, что F/A-XX будет иметь улучшенную малозаметность, большую дальность полета и выносливость, а также возможность взаимодействия с беспилотными самолетами и корабельными системами ПВО.

«Китай чрезвычайно амбициозен в создании прототипов самолетов шестого поколения и развертывании истребителей и бомбардировщиков пятого поколения, поэтому это решение является критическим, чтобы не отставать», — отметил аналитик TD Cowen Роман Швейцер.

В марте президент США Дональд Трамп объявил о начале проекта по созданию истребителя нового поколения F-47.

Как сообщал CNN, в конце 2024 года ВВС США приостановили принятие решения о том, как продолжить разработку истребителя шестого поколения. В декабре представители командования заявили, что тогдашний руководитель ведомства Фрэнк Кендалл отложил решение до прихода в Белый администрации Дональда Трампа.

В рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) предполагалось создать истребитель шестого поколения, более новый и совершенный, чем Lockheed Martin F-35 Lighting II, производство которого пострадало от значительного превышения расходов и задержек.