В США не могут найти истребитель F-35 за 100 млн долларов 18 сентября, 21:24 Истребитель F-35 (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

В США военные попросили граждан помочь найти истребитель F-35B Lightning II, который пропал над Южной Каролиной.

Как сообщает AP, днем в воскресенье, 17 сентября, пилот истребителя катапультировался после инцидента, подробности которого не раскрывают, и находится в больнице Норт-Чарлстона в стабильном состоянии. Местоположение самолета пока не установили, военные обратились к общественности с просьбой помочь его найти. Поиски сосредоточены вокруг озер Моултри и Мэрион к северу от города Чарлстон.



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Стоимость истребителя — 100 млн долларов. Он спроектирован таким образом, чтобы работать незаметно для радаров противника, отмечает BBC.



На базе ВВС США Чарлстон вечером 18 сентября сообщили, что продолжают поиски, используя наземные и воздушные средства.

