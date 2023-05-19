Условия обучения украинских пилотов будут разработаны в ближайшие недели — премьер Нидерландов 19 мая, 22:31 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу, 19 мая, сообщил, что условия обучения украинских пилотов на F-16 будут разработаны в ближайшие недели.

В Twitter он поприветствовал решение США одобрить обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

«Условия будут разработаны в ближайшие недели. Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Нидерландов и их международных партнеров», — написал Рютте.

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Как сообщал 19 мая телеканал CNN со ссылкой на свои источники, президент США Джо Байден сказал союзникам по G7, что США будут поддерживать совместные тренировки украинских военных. Ожидается, что это займет несколько месяцев.

Позже эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, назвав это историческим решением. Глава государства выразил надежду, что практическая реализация этого решения будет обсуждена на саммите G7, который проходит в Хиросиме 19−21 мая.

По данным Yahoo News, в ВВС США считают, что обучение украинских пилотов на F-16 займет всего четыре месяца — намного меньше, чем ранее предполагали партнеры Украины.

О том, что украинские пилоты могут обучиться управлению и полетам на истребителях F-16 менее чем за полгода, до этого заявлял командующих авиацией ВВС Украины генерал Сергей Голубцов.

Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат ранее говорил, что в Украине уже есть список из нескольких десятков пилотов, которые будут первыми осваивать истребители F-16.

19 апреля телеканал NBCNews сообщил со ссылкой на неназванного американского чиновника, что США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Когда это произойдет, пока неизвестно, однако в материале говорится, что они не примут участие в будущем украинском контрнаступлении.