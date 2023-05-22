Нидерланды в ближайшее время начнут подготовку украинских летчиков на F-16 22 мая, 17:41 Истребители F-16 (Фото:REUTERS / Lukasz Glowala)

Правительство Нидерландов готово начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в ближайшее время.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, сообщает RTL Nieuws.

Он пока не хочет называть конкретную дату или срок старта обучения украинских пилотов. Однако планирует проконсультироваться со своими коллегами из ЕС по этому вопросу.

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«Но всегда было так, что после того, как мы принимали принципиальное решение, мы обычно очень быстро приступали к реализации», — добавил министр.

По данным США, обучение пилотов будет проходить в Европе. Глава МИД Нидерландов сказал, что страна тесно сотрудничает с Данией, Норвегией и Бельгией по обучению украинских пилотов.

22 мая высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Когда и сколько истребителей получит Украина, пока не объявлено.

В Белом доме заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут предоставляться при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории РФ.

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В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Украина заявляет, что современные истребители нужны уже сейчас, в частности для борьбы с российскими управляемыми авиабомбами. Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.