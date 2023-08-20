F-16 для Украины. Дания и Нидерланды официально сообщили о передаче истребителей для Киева 20 августа, 17:36 В воскресенье, 20 августа, правительства Нидерландов и Дании официально подтвердили передачу истребителей F-16 для Украины (Фото:Master Sgt. Andy Dunaway/Wikipedia)

В воскресенье, 20 августа, Дания и Нидерланды подтвердили, что передадут для Украины самолеты F-16 при условии тщательной подготовки персонала, наличия инфраструктуры и логистики для обслуживания этих воздушных машин.

Об этом говорится в совместном заявлении обоих государств, обнародованном на правительственном портале Нидерландов.

В заявлении сказано, что Дания и Нидерланды будут поддерживать Украину в ее борьбе против полномасштабной агрессии РФ. Правительства двух стран подчеркнули, что после создания совместной коалиции по обучению на F-16, следующим шагом будет «передача истребителей».

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В Копенгагене и Амстердаме убеждены, что предоставление Украине этих самолетов обеспечит ее «всеми возможностями» для защиты своей страны. Правительства двух стран добавляют, что передача F-16 для украинских Воздушных сил состоится при тесной поддержке США и других партнеров, когда будут выполнены «все необходимые условия».

В заявлении говорится, что этими условиями «являются успешный отбор, подготовка и тренировка украинского персонала», а также предоставление разрешений, «наличие соответствующей инфраструктуры и логистики».

Также правительства Дании и Нидерландов призывают других партнеров присоединились к воздушной коалиции для Украины.

В воскресенье, 20 августа, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте договорились о передаче 42 истребителей F-16 для Киева.

Инфографика: NV

Недавно СМИ сообщали, что США разрешили Дании и Нидерландам передать Украине истребители F-16. Это подтвердили в МИД этих стран.

В Минобороны Дании заявили, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в конце этого месяца.