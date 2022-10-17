Крушение Су-34 в российском Ейске: появилось видео момента падения бомбардировщика рядом с жилым домом 17 октября, 20:08 Район падения российского военного самолета в Ейске (Фото:REUTERS/Stringer)

В Сети появилось видео момента крушения российского военного самолета в Ейске (Краснодарский край) в понедельник, 17 октября, в результате которого загорелся жилой дом.

Видео опубликовал российский Telegram-канал Mash.



В министерстве обороны страны-агрессора РФ утверждают, что у самолета при взлете загорелся один из двигателей, он якобы выполнял «учебно-тренировочный полет». По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, в многоэтажке повреждены по меньшей мере 17 квартир. Российские Telegram-каналы сообщают о трех погибших и 12 пострадавших, МЧС — о двух погибших и 15 пострадавших. Пилоты катапультировались.

Видео дня

По информации российского The Bell, это как минимум десятая «небоевая потеря» российской военной авиации с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля страна-террорист потеряла в Украине 268 самолетов, 242 вертолета и 1241 БПЛА.