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Эйфелева башня погасит огни в память о погибших на Шри-Ланке

Сегодня, 03:02
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Эйфелева башня погасит огни в память о погибших на Шри-Ланке - фото

La tour Eiffel/Twitter

В ночь на понедельник, 22 апреля, Эйфелева башня в Париже погасит огни в память о погибших в результате терактов на Шри-Ланке.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам, которые унесли жизни 215 человек.

Теги:   Эйфелева башня Париж Шри-Ланка

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