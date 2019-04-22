Эйфелева башня погасит огни в память о погибших на Шри-Ланке Сегодня, 03:02 64 Цей матеріал також доступний українською La tour Eiffel/Twitter La tour Eiffel/Twitter

В ночь на понедельник, 22 апреля, Эйфелева башня в Париже погасит огни в память о погибших в результате терактов на Шри-Ланке.

Ce soir, je m'éteindrai dès 00h00 pour rendre hommage aux victimes des attentats du Sri Lanka🇱🇰



Tonight, from 12:00 am, I will turn my lights off to pay tribute to the victims of the Sri Lanka attacks🇱🇰 #SriLanka pic.twitter.com/a3tv8b58wn 21 апреля 2019 г.

Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам, которые унесли жизни 215 человек.