Эйфелева башня погасит огни в память о погибших на Шри-Ланке
В ночь на понедельник, 22 апреля, Эйфелева башня в Париже погасит огни в память о погибших в результате терактов на Шри-Ланке.
Напомним, 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
Полиция Шри-Ланки задержала восемь подозреваемых в причастности к взрывам, которые унесли жизни 215 человек.