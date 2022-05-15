Италия отбила российские кибератаки во время финала Евровидения

15 мая, 17:23
Цей матеріал також доступний українською
Зрители смотрят финал песенного конкурса Евровидение 2022 в Турине, Италия, 14 мая 2022 года (Фото:REUTERS / Yara Nardi)

Зрители смотрят финал песенного конкурса Евровидение 2022 в Турине, Италия, 14 мая 2022 года (Фото:REUTERS / Yara Nardi)

Итальянская полиция предотвратила хакерские атаки пророссийских групп во время первого полуфинала и финала песенного конкурса Евровидения 10 и 14 мая, проходивших в итальянском Турине.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом заявили в полиции Италии в воскресенье, 14 мая, сообщает Reuters.

Читайте также:

Нарушив правила конкурса, Kalush Orchestra со сцены призвали освободить Мариуполь (Фото:REUTERS/Yara Nardi) Призвали помочь Азовстали. Видео выступления Kalush Orchestra в финале Евровидения 2022

Так, во время голосования зрителей и выступлений участников Евровидения отдел кибербезопасности итальянской полиции заблокировал несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы Killnet и ее филиала Легион.

Видео дня

Полиция также собрала информацию из телеграмм-каналов пророссийской группировки, чтобы предотвратить другие критические события, и установила географическое расположение нападений.

В телеграмм-канале, координирующем группу Легион, вечером в субботу, 14 мая, еще до начала голосования, действительно осуществлялась координация DDOS-атаки на сервере песенного конкурса Евровидения, но она длилась всего 13 минут, после чего координаторы дали указание прекратить атаку без объяснений.

Легион / Telegram
Фото: Легион / Telegram
Читайте также:

Kalush Orchestra представили трогательный клип на песню Stefania (Фото:YouTube) «Кадры не для слабонервных». Группа Kalush Orchestra представила официальный клип на песню Stefania, снятый на руинах Бучи, Гостомеля, Ирпеня

В субботу, 14 мая, украинская группа Kalush Orchestra с песней Стефания победила на Евровидении-2022, поэтому в следующем году конкурс должен пройти в Украине.

После того как Россия пошла на полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, правительства многих западных стран повысили уровень готовности в ожидании возможных кибератак на ИТ-системы и инфраструктуру. Россия одновременно регулярно отрицает, что проводит наступательные кибероперации.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Россия Хакеры Италия Турин Кибератаки Российские хакеры Евровидение 2022 Kalush Война России против Украины Kalush Orchestra

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X