Италия отбила российские кибератаки во время финала Евровидения 15 мая, 17:23 Цей матеріал також доступний українською Зрители смотрят финал песенного конкурса Евровидение 2022 в Турине, Италия, 14 мая 2022 года (Фото:REUTERS / Yara Nardi)

Итальянская полиция предотвратила хакерские атаки пророссийских групп во время первого полуфинала и финала песенного конкурса Евровидения 10 и 14 мая, проходивших в итальянском Турине.

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Об этом заявили в полиции Италии в воскресенье, 14 мая, сообщает Reuters.

Так, во время голосования зрителей и выступлений участников Евровидения отдел кибербезопасности итальянской полиции заблокировал несколько кибератак на сетевую инфраструктуру со стороны хакерской группы Killnet и ее филиала Легион.

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Полиция также собрала информацию из телеграмм-каналов пророссийской группировки, чтобы предотвратить другие критические события, и установила географическое расположение нападений.

В телеграмм-канале, координирующем группу Легион, вечером в субботу, 14 мая, еще до начала голосования, действительно осуществлялась координация DDOS-атаки на сервере песенного конкурса Евровидения, но она длилась всего 13 минут, после чего координаторы дали указание прекратить атаку без объяснений.

Фото: Легион / Telegram

В субботу, 14 мая, украинская группа Kalush Orchestra с песней Стефания победила на Евровидении-2022, поэтому в следующем году конкурс должен пройти в Украине.



После того как Россия пошла на полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, правительства многих западных стран повысили уровень готовности в ожидании возможных кибератак на ИТ-системы и инфраструктуру. Россия одновременно регулярно отрицает, что проводит наступательные кибероперации.

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