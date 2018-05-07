Евровидение 2018: россияне устроили в Лиссабоне шествие с флагами "ДНР"

6 мая накануне песенного конкурса Евровидение-2018 россияне с участием певицы Юлии Самойловой устроили акцию под названием Бессмертный полк в португальском Лиссабоне. Участники несли флаги так называемых российских республик в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает Громадське радио о ссылкой на главу Союза украинцев в ​​Португалии Павла Садоху.

Участники акции несли портреты якобы своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне и флаги Украины, Грузии, Беларуси и России.

Российская певица Юлия Самойлова, которая представляет Россию на Евровидении, активно учавствовала в шествии. Между тем украинцы, которые живут в Лиссабоне, также побывали на акции. Они были одеты в футболки с пренебрежительными надписями в адрес президента России Владимира Путина.

В акции приняли участие около 300 человек.