Придется привыкать. Россию ждут большие финансовые потери от продаж нефти — Зеленский 3 июня, 00:33 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз ограничил поставки нефти из РФ (Фото:REUTERS/Agustin Marcarian)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию ждут большие финансовые потери из-за решения Евросоюза ограничить поставки российской нефти.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Глава государства подчеркнул, что решение о шестом пакете санкций Евросоюза дается «очень сложно».

«Если откровенно, это дается очень сложно, поскольку смысл этого пакета, прежде всего, в нефти. Но мир, наконец, отказывается от российской нефти. Причем, другие страны, которые добывают значительно более легкую и качественную нефть, готовятся заместить российские поставки. В этом направлении для государства-агрессора минусуются огромные суммы», — заявил Зеленский.

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Президент отметил, что Россию неминуемо ждут большие финансовые потери от продаж нефти.

«Естественно, Россия пытается противодействовать. Она долго наслаждалась потоками нефтедолларов и не хочет от этого отвыкать. Но придется. Придется привыкать, что очень болезненное сокращение доходов будет неминуемым следствием войны для ее виновника, для РФ», — заявил президент.

Ранее журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк заявил, что послы стран Евросоюза в четверг, 2 июня, утвердили шестой пакет санкций против России, который включает частичное эмбарго на импорт российской нефти.

По информации Йозвяка, ЕС исключил из санкционного списка главу РПЦ и приспешника российского диктатора патриарха Кирилла. Детали должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС в пятницу, 3 июня.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, санкции предусматривают запрет на поставки сырой нефти из России морем в течение шести месяцев и нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Поставки нефти по трубопроводу временно сохранятся — это уступка ЕС Венгрии и другим странам, у которых нет выхода к морю и которые зависят от нефтепровода Дружба.

Также пакет санкций включает отключение российских Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от системы SWIFT.

По информации Bloomberg, послы ЕС согласились на требование Венгрии исключить из санкционного списка патриарха Кирилла, хотя это «многих разозлило». Сообщается, что среди людей, которые попадут под санкции, — бывшая российская гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей Путина.



Председательство Франции в Совете Европы сообщает в Twitter, что в шестой санкционный пакет войдут:

санкции против представителей силового и военного аппарата, связанных, в частности, с массовыми убийствами гражданских в Буче, предприятий промышленного и технологического сектора, российскими олигархами, пропагандистами и членами их семей;

запрет на импорт нефти из России морем, к которому « как можно скорее» добавят запрет на импорт по нефтепроводу;

как можно скорее» добавят запрет на импорт по нефтепроводу; отключение от системы SWIFT трех российских и одного белорусского банка;

расширение запрета на экспорт в Россию, в частности, химикатов и высокотехнологичных товаров;

запрет трех российских пропагандистских СМИ;

запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору и так далее.

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