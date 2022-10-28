1350 лиц и организаций. Евросоюз заморозил российских активов на 17,5 миллиардов евро 28 октября, 00:00 Евросоюз заморозил российские активы (Фото:НБУ/Flickr)

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд сообщил, что с 24 февраля Евросоюз заморозил российских активов на сумму 17,5 млрд евро.



Об этом сообщает ORF.



За полгода сумма выросла с примерно 6,7 млрд евро. Были заморожены активы 1350 лиц и организаций, которые находятся под санкциями ЕС. Ограничения затронули банковские счета, недвижимость и яхты.

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Большую часть данной суммы заморозили семь стран Евросоюза: Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия. Это связано с более эффективной работы соответствующих органов власти и с количеством имущества российских граждан и компаний в данных странах.

Кристиан Виганд отказался комментировать информацию о том, что Венгрия заморозила российских активов лишь на несколько тысяч евро. В то же время он подчеркнул, что некоторым странам еще необходимо «выполнить домашнее задание».

21 октября Евросовет призвал Европейскую комиссию подготовить предложения, как использовать замороженные активы и направить их на восстановление Украины.

«Европейский совет предлагает Комиссии в соответствии с законодательством ЕС и международным правом представить варианты, направленные на использование замороженных активов для поддержки восстановления Украины», — подчеркнули лидеры ЕС.

