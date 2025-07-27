Антикоррупционная политика президента Владимира Зеленского может стоить стране части иностранной помощи от Европейского Союза , что станет четким сигналом недовольства со стороны блока, говорится в статье The New York Times .

Издание отметило, что в пятницу, 25 июля, Европейский Союз объявил, что удержит 1,5 миллиарда евро из общего фонда в 4,5 миллиарда евро. Получение средств зависит от соблюдения стандартов надлежащего управления, и они не могут использоваться для военных закупок.

Впрочем, это решение не окончательное: финансирование может быть восстановлено, если Украина выполнит ряд условий.

Президент Украины Владимир Зеленский публично не комментировал сокращение помощи, хотя, как пишет NYT, это «стало ударом для него», так как он полагается на поддержку Европы, чтобы компенсировать отказ администрации президента США Дональда Трампа финансировать военную помощь Украине.

До полномасштабной войны сокращение западной помощи с целью стимулирования реформ было привычным явлением. Однако новое решение показало готовность ЕС открыто критиковать внутреннюю политику Украины даже во время войны. Это также подняло вопрос, не начала ли «аура» Зеленского «тускнеть» для западных союзников.

Американский эксперт по антикоррупции Джеймс Вассерстром заявил, что в среде партнеров, которые помогают Украине, «чувствуется разочарование» Зеленским.

Издание напомнило, что ЕС создал механизм помощи, известный как Ukraine Facility, в прошлом году и пообещал предоставить Украине 50 миллиардов евро в течение трех лет — для восстановления после войны и подготовки к вступлению в ЕС.

25 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что Украина просила о выплате средств в июне, хотя не выполнила 3 из 16 критериев — в частности, не провела назначения в Специализированный антикоррупционный суд. Именно этот суд рассматривает дела, которые передают НАБУ и САП.

Кроме того, напряжение между командой Зеленского и расследователями возросло и в контексте того, что независимая комиссия избрала главного детектива по делу экс-вице-премьера Алексея Чернышова — Александра Цывинского — на должность главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), однако правительство Украины отказалось назначить его, оставив должность вакантной.

Назначение главы БЭБ до четверга, 24 июля, также было одним из условий МВФ для продолжения выплат в рамках четырехлетней программы помощи объемом $15,6 миллиарда, начатой в 2023 году.

23 июня Алексею Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 года). По данным следствия, Чернышов помог одному из застройщиков получить участок для строительства жилого комплекса в Киеве. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

27 июня суд избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн грн. 2 июля стало известно, что за министра внесли залог. Специализированная антикоррупционная прокуратура 8 июля обжаловала меру пресечения.

Обыски у сотрудников НАБУ и принятие законопроекта № 12414

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков у сотрудников НАБУ.

Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Позже в Госбюро расследований заявили, что сообщили о подозрении трем сотрудникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, приведших к увечьям потерпевших». Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве (два случая наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса (ДТП во время обгона).

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, поскольку:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, так как кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

22−24 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении НАБУ и САП.

23 июля Мерсье сказал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.

В то же время Зеленский отрицает разговор с фон дер Ляйен.

«Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, — это фейк. Не было разговора», — сказал он.

Зеленский в вечернем обращении 23 июля заявил, что внесет в парламент законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».

24 июля Зеленский внес проект закона О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Он получил регистрационный номер № 13533.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект содержит положения, направленные на закрепление статуса САП как органа, самостоятельно осуществляющего процессуальное руководство расследованием преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ. Предлагается механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб в отношении сотрудников антикоррупционных органов, внедряются новые превентивные и контрразведывательные механизмы защиты антикоррупционных органов от возможного влияния государства-агрессора.

В тот же день президент признал, что предложил новый законопроект именно из-за серии протестов в городах Украины.