Доноры собрали семь миллиардов евро для Турции и Сирии, пострадавших в результате землетрясения 21 марта, 04:43 Последствия землетрясения в Турции (Фото:REUTERS/Jonathan Spicer)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Международная донорская конференция в Брюсселе собрала семь миллиардов евро для пострадавших от землетрясения Турции и Сирии.



"Команда Европы предоставила сегодня 3,3 млрд евро для людей в Турции и в Сирии. В общем, с вкладами от международного сообщества, мы собрали 7 миллиардов евро для населения Турции и Сирии. Этот вклад включает 1,1 миллиарда евро от Европейской комиссии и 500 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка, при поддержке бюджета ЕС. Это мощный сигнал солидарности и международной поддержки с народами Турции и Сирии», — заявила Урсула фон дер Ляен.

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Она напомнила о масштабах разрушений и количестве погибших, число которых превысило 49 тысяч.

«Я хочу еще раз выразить соболезнования в связи с потерянными жизнями и пожелать полного выздоровления пострадавшим», — заявила Урсула фон дер Ляен.

В ночь на понедельник, 6 февраля, на границе Турции и Сирии — в провинции Газиантеп — произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет. После этого последовало несколько мощных афтершоков. Чрезвычайное положение было объявлено в десяти провинциях, помощь предложили десятки стран.

От землетрясений в Турции и Сирии пострадали почти 26 млн человек. В связи с этим агентство здравоохранения ООН обратилось в ВОЗ с экстренным призывом выделить 42,8 млн. долларов на покрытие неотложных потребностей в области здравоохранения.

В Турции арестовали 247 человек, причастных к строительству домов обрушившихся в результате землетрясения.

14 февраля в городе Антакья на юге Турции под завалами разрушенного дома нашли тела украинки и двух ее сыновей, не выходивших на связь с 6 февраля.