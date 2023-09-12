Еврокомиссия изменила рекомендацию о конфискации вещей россиян при въезде в ЕС 12 сентября, 23:13 Евросоюз (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Еврокомиссия изменила трактовку запрета на ввоз гражданами страны-агрессора России вещей на территорию ЕС. На это обратили внимание российские пропагандисты РБК.

Еврокомиссия во вторник, 12 сентября, обновила ответ на вопрос о том, могут ли россияне временно ввозить с собой в страны ЕС товары для личного пользования и машины. Раньше в ответе было сказано «нет». Сейчас «нет» убрали и добавили, что компетентные органы стран ЕС должны оценивать каждую ситуацию отдельно.



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Также в разъяснениях теперь сказано, что в отношении «товаров, которые вызывают незначительные опасения с точки зрения обхода [санкций], такие как предметы личной гигиены или одежда, которую носят приезжие или которая лежит в их багаже и предназначена для строго личного использования во время поездки», компетентные органы стран ЕС должны применять запрет «соразмерным и разумным образом». При этом трактовки остаются рекомендациями Еврокомиссии.

Инфографика: finance.ec.europa.eu

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