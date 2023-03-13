В ЕС разрабатывают свой закон об «иноагентах» — Politico 13 марта, 21:55 Флаг Евросоюза (Фото:AndrzejRembowski / pixabay)

Евросоюз разрабатывает закон, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые компании и научные учреждения раскрывать информацию о финансировании из-за пределов ЕС в рамках борьбы с иностранным влиянием в блоке, сообщает Politico.

Документ, как предполагается, будет разработан по аналогии с законами в Австралии и США. В нем, скорее всего, не будут предусмотрены ограничения в отношении физических лиц, но все прибыльные и неприбыльные организации обяжут раскрыть источники доходов из-за пределов ЕС.

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Один из чиновников Еврокомиссии на условиях анонимности заявил, что проект должен быть завершен в конце мая 2023 года. Он должен стать ответом на ряд операций иностранного влияния — от российских хакерских кампаний до, например, Катаргейта — коррупционного скандала в Европарламенте.

Еврокомиссия уже разослала некоторым неправительственным организациям опросник, который должен стать основой для оценки иностранного влияния, которая должна завершиться в апреле в рамках подготовки проекта закона ЕС.

В опроснике респондентов уже просят подробно описать источники финансирования из-за пределов ЕС. Некоторые из них выразили обеспокоенность, что законопроект может быть использован автократами в ЕС, такими как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, для подавления продемократических сил в их странах.

Также звучала критика в связи с тем, что предложение разрабатывается параллельно с событиями в Грузии, где из-за аналогичного намерения властей вспыхнули многодневные протесты — они в конце концов завершились отзывом законопроектов.

