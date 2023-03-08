ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта — Боррель 8 марта, 18:05 Украинские военнослужащие (Фото:facebook.com/okPivden)

Военная миссия Евросоюза подготовит более 11 тысяч украинских военнослужащих к концу марта.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Еще 30 тысяч военных вооруженных сил Украины планируют подготовить в рамках миссии Европейского союза до конца года.

Видео дня

«Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта», — сказал Боррель.

Читайте также: Бундесвер показал фото обучения украинцев работе с ЗРК Patriot

По его словам, миссия Европейского союза подготовит экипажи для танков, поставленных в Украину от стран-членов НАТО. Также он предложил план по трем пунктам по поставкам снарядов Украине на 2 млрд евро.

«Речь идет о поставках из существующих запасов, для чего я предлагаю выделить из Европейского фонда мира 1 млрд евро, второй шаг — совместные закупки боеприпасов калибра 155 мм, на что должно быть выделено еще 1 млрд евро, и перевод нашей промышленности в режим военного положения », — сказал Боррель.

Он надеется, что его инициатива будет утверждена на плановой совместной встрече министров обороны и иностранных дел ЕС 20 марта в Брюсселе. Также он добавил, что ЕС предпочитает, чтобы вооружения проводились в Европе, но для срочных поставок Украине закупать снаряды можно где угодно.

17 февраля в Пентагоне заявили, что первая группа украинских военнослужащих прошла обучение на базе США в Германии.