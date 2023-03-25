Евросоюз настаивает на переговорах Зеленского с Си Цзиньпином — FT 25 марта, 21:02 Евросоюз призывает Китай к переговорам с Украиной (Фото:REUTERS/Tingshu Wang)

Европейский союз поддерживает переговоры лидеров Китая и Украины и настаивает на разговоре Владимира Зеленского и Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Financial Times.



Европейский чиновник на условиях анонимности сообщил, что ЕС хочет, чтобы лидер Китая провел переговоры с Киевом так же, как он поступил во время поездки в Москву.

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«Мы считаем положительным то, что Китай, по крайней мере, участвует… Мы настаиваем, и раньше настаивали на том, чтобы они делали это в обоих направлениях — и с Россией, и с Украиной», — заявил чиновник.

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Financial Times накануне прибытия Си Цзиньпина в РФ писала, что после визита китайский лидер должен был провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Но 21 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пекин еще не дал ответа на разговор. Он также сообщил, что Украина по дипломатическим каналам передала Китаю украинскую формулу мира.

23 марта советник Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что разговор Зеленского с Си Цзиньпином планируется и над этим работают в МИД и ОП.

В Китае же избегают прямого ответа на вопрос о том, состоятся ли эти переговоры.