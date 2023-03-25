Евросоюз может наложить ограничения на страны, которые помогают РФ обходить санкции — The Telegraph

25 марта, 18:02
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Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Европейский союз может наложить разные торговые ограничения на страны, которые помогают России обходить санкции и поставляют товары двойного назначения.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Мы должны дать мощный сигнал лицам и организациям в третьих странах. Предоставление материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базы России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС", - цитирует издание конфиденциальный документ Евросоюза.

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Отмечается, что официальные лица в ЕС наблюдают увеличение поставок в РФ товаров из стран Центральной Азии. Активность новейших маршрутов возросла на 60-80%.

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Европейский союз рассматривает возможность ввести санкции против лиц и стран, которые могут быть вовлечены в помощь РФ. Больше всего из ЕС в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан завозят стиральных машин, подержанных автомобилей и фотоаппаратов. Чипы этих устройств можно использовать для изготовления вооружения.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Евросоюз Санкции против России Санкции ЕС

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