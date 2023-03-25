Евросоюз может наложить ограничения на страны, которые помогают РФ обходить санкции — The Telegraph
Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Европейский союз может наложить разные торговые ограничения на страны, которые помогают России обходить санкции и поставляют товары двойного назначения.
Об этом сообщает The Telegraph.
"Мы должны дать мощный сигнал лицам и организациям в третьих странах. Предоставление материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базы России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС", - цитирует издание конфиденциальный документ Евросоюза.
Отмечается, что официальные лица в ЕС наблюдают увеличение поставок в РФ товаров из стран Центральной Азии. Активность новейших маршрутов возросла на 60-80%.
Европейский союз рассматривает возможность ввести санкции против лиц и стран, которые могут быть вовлечены в помощь РФ. Больше всего из ЕС в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан завозят стиральных машин, подержанных автомобилей и фотоаппаратов. Чипы этих устройств можно использовать для изготовления вооружения.