Евросоюз может наложить ограничения на страны, которые помогают РФ обходить санкции — The Telegraph 25 марта, 18:02 Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Европейский союз может наложить разные торговые ограничения на страны, которые помогают России обходить санкции и поставляют товары двойного назначения.

Об этом сообщает The Telegraph.



"Мы должны дать мощный сигнал лицам и организациям в третьих странах. Предоставление материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базы России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС", - цитирует издание конфиденциальный документ Евросоюза.



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Отмечается, что официальные лица в ЕС наблюдают увеличение поставок в РФ товаров из стран Центральной Азии. Активность новейших маршрутов возросла на 60-80%.

Европейский союз рассматривает возможность ввести санкции против лиц и стран, которые могут быть вовлечены в помощь РФ. Больше всего из ЕС в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан завозят стиральных машин, подержанных автомобилей и фотоаппаратов. Чипы этих устройств можно использовать для изготовления вооружения.