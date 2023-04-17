ЕС отреагировал на «мирные инициативы» президента Бразилии, вспомнив осуждение его страной РФ в рамках ООН и G20

17 апреля, 20:17
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. (Фото:Rashed Al Mansoori/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. (Фото:Rashed Al Mansoori/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим связям Петер Стано отреагировал на «мирные предложения» президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, в Еврокомии напомнили, что в рамках ООН и Большой двадцатки Бразилия голосовала за осуждение агрессивной российской войны.

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«Россия и только Россия ответственна за незаконную и неспровоцированную агрессию против Украины. Нет вопросов в том, кто агрессор, а кто жертва. Россия убивает гражданских украинцев, уничтожает украинскую гражданскую инфраструктуру, похищает украинских детей, похищает украинское имущество и территории. А ЕС с США и другими международными партнерами помогают Украине обеспечить законное право на самозащиту. Россия нарушила устав ООН, это признала и Бразилия, которая вместе с более чем 140 странами осудила ее агрессию в отношении Украины в ООН, призвала остановить ее и отвести войска за пределы международно признанных границ Украины», — заявил Стано.

Он напомнил, что России несколько раз предлагалось начать переговоры, однако диктатор Владимир Путин отвечал на это очередной серией эскалации.

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«ЕС, конечно, поддерживает установление мира как можно быстрее. Но давайте не забывать: Украина – жертва. Поэтому Украине и решать, на каких условиях должны начинаться переговоры о мире», — сообщил Стано.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать аналог Большой двадцатки для обеспечения мира в Украине с участием Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Латинской Америки.

Бразильский президент заявил, что во время своего визита в ОАЭ и Китай он поговорил с президентами этих стран о создании группы государств, подобной G20, чтобы стать посредником в «конфликте», который вызвало полномасштабное российское вторжение в Украину.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Бразилия Евросоюз Еврокомиссия Война в Украине Война России против Украины Луиз Інасио Лула да Силва

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