ЕС отреагировал на «мирные инициативы» президента Бразилии, вспомнив осуждение его страной РФ в рамках ООН и G20 17 апреля, 20:17 Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. (Фото:Rashed Al Mansoori/UAE Presidential Court/Handout via REUTERS)

Представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим связям Петер Стано отреагировал на «мирные предложения» президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва.



Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, в Еврокомии напомнили, что в рамках ООН и Большой двадцатки Бразилия голосовала за осуждение агрессивной российской войны.

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«Россия и только Россия ответственна за незаконную и неспровоцированную агрессию против Украины. Нет вопросов в том, кто агрессор, а кто жертва. Россия убивает гражданских украинцев, уничтожает украинскую гражданскую инфраструктуру, похищает украинских детей, похищает украинское имущество и территории. А ЕС с США и другими международными партнерами помогают Украине обеспечить законное право на самозащиту. Россия нарушила устав ООН, это признала и Бразилия, которая вместе с более чем 140 странами осудила ее агрессию в отношении Украины в ООН, призвала остановить ее и отвести войска за пределы международно признанных границ Украины», — заявил Стано.

Он напомнил, что России несколько раз предлагалось начать переговоры, однако диктатор Владимир Путин отвечал на это очередной серией эскалации.

«ЕС, конечно, поддерживает установление мира как можно быстрее. Но давайте не забывать: Украина – жертва. Поэтому Украине и решать, на каких условиях должны начинаться переговоры о мире», — сообщил Стано.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать аналог Большой двадцатки для обеспечения мира в Украине с участием Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и Латинской Америки.

Бразильский президент заявил, что во время своего визита в ОАЭ и Китай он поговорил с президентами этих стран о создании группы государств, подобной G20, чтобы стать посредником в «конфликте», который вызвало полномасштабное российское вторжение в Украину.

