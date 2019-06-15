Евросоюз осудил случай смертной казни в Беларуси 15 июня, 04:47 Цей матеріал також доступний українською Весна Евросоюз прокомментировал расстрел Александра Жильникова (слева) Весна

Пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич выступила с осуждением случая смертной казни в Беларуси.

«Смертная казнь является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Эта мера нарушает неотъемлемое право на жизнь, которое закреплено во Всеобщей декларации прав человека», — заявила Косьянчич.

В заявлении также говорится, что смертная казнь противоречит «международным обязательствам, которые взяла на себя Беларусь».

13 июня стало известно, что в Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова.

Беларусь — единственная страна в Европе, в которой действует смертная казнь.

