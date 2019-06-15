Мирослав Маринович
Добавленная стоимость украинцев
Маша Ефросинина
Выдохните. Как бороться со стрессом
Дмитрий Запорожец
Равиоли с морковью и щеки океанических рыб. Пять лучших ресторанов мира для меня
Олеся Островская-Лютая
Человек и Чернобыль
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Евросоюз осудил случай смертной казни в Беларуси

15 июня, 04:47
Цей матеріал також доступний українською
Евросоюз осудил случай смертной казни в Беларуси - фото

Весна

Евросоюз прокомментировал расстрел Александра Жильникова (слева)

Пресс-секретарь внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич выступила с осуждением случая смертной казни в Беларуси.

«Смертная казнь является жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство наказанием. Эта мера нарушает неотъемлемое право на жизнь, которое закреплено во Всеобщей декларации прав человека», — заявила Косьянчич.

В заявлении также говорится, что смертная казнь противоречит «международным обязательствам, которые взяла на себя Беларусь».

13 июня стало известно, что в Беларуси казнили осужденного за убийство трех человек Александра Жильникова.

Беларусь — единственная страна в Европе, в которой действует смертная казнь.

Теги:   Смертная казнь Евросоюз Беларусь

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 22:55

img
Яценюк: у меня никогда не было оффшорных компаний
Политика

Сегодня, 16:50

img
Елена Зеленская встретилась с Брижит Макрон в Елисейском дворце
Геополитика

Сегодня, 19:01

img
«Мы не готовы к переговорам с сепаратистами», — Зеленский

Выбор редакции

События

Сегодня, 09:06

img
От парада до прайда. Как изменилось отношение украинцев к ЛГБТ-сообществу за годы проведения Марша равенства
Экономика

Сегодня, 09:45

img
После сериала на HBO. Кто заработает на росте туристического потока в Чернобыль
Food&Drink

Сегодня, 11:05

img
Гастрономической топ. Пять самых впечатляющих ресторанов по мнению Дмитрия Запорожца

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться