В ЕС осудили арест в России журналиста WSJ 31 марта, 01:25 Эван Гершкович покидает здание суда в Москве (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Евросоюз осудил задержание в Москве журналиста The Wall Street Journal и гражданина США Эвана Гершковича.



Об этом заявил Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей профессией и заслуживают защиты. Российские власти в очередной раз демонстрируют систематическое пренебрежение свободой СМИ", - заявил Боррель.

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В четверг, 30 марта, Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal, Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США».

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.