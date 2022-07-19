Евросоюз согласился начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии

19 июля, 03:53
Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что совет Европейского союза согласился начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

«Совет Евросоюза, который возглавляет Чехия, только что согласился открыть переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией», — сообщил Фиала.

https://twitter.com/P_Fiala/status/1549085881079943170

Последнее расширение Европейского Союза состоялось в июле 2013 года, тогда к ЕС присоединилась Хорватия.

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Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет (с момента заявки на членство в 2003 году до вступления в 2013 году).

Албания подала заявку на членство в ЕС в 2009 году. С июня 2014 года страна является кандидатом на вступление.

Северная Македония подала заявку на членство в Евросоюзе в 2004 году, в следующем году она стала кандидатом на вступление.

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Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

https://www.youtube.com/watch?v=BoEONtXXwuw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Чехия Евросоюз Албания Северная Македония Петр Фиала

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