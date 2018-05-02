Евросоюз может поменять условия безвизового посещения Шенгенской зоны

Украинцев могут ждать новые проверки перед посещением Шенгенской зоны

Европейский союз собирается рассмотреть внедрение дополнительных требований для граждан стран, которые без получения виз могут посещать Шенгенскую зону.

Об этом передает ТСН.

В случае одобрения Европарламентом и Советом ЕС, для путешественников будет введена дополнительная проверка стоимостью семь евро.

Необходимо будет заполнить форму на специальном сайте за 96 часов до путешествия, после чего человека проверят на наличие в базе Интерпола и ЕС.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что скептически относится к прогнозам приостановки безвизового режима со странами Европейского Союза и сообщил, что им уже воспользовались почти 500 тыс. граждан Украины.