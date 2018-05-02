Евросоюз может поменять условия безвизового посещения Шенгенской зоны

Европейский союз собирается рассмотреть внедрение дополнительных требований для граждан стран, которые без получения виз могут посещать Шенгенскую зону.
Об этом передает ТСН.
В случае одобрения Европарламентом и Советом ЕС, для путешественников будет введена дополнительная проверка стоимостью семь евро.
Необходимо будет заполнить форму на специальном сайте за 96 часов до путешествия, после чего человека проверят на наличие в базе Интерпола и ЕС.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что скептически относится к прогнозам приостановки безвизового режима со странами Европейского Союза и сообщил, что им уже воспользовались почти 500 тыс. граждан Украины.
Комментарии
Правила комментирования