12 июня 2018, вторник

Евросоюз отреагировал на результаты встречи Трампа и Ким Чен Ына

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Могерини поприветствовала результаты переговоров лидеров КНДР и США

Могерини поприветствовала результаты переговоров лидеров КНДР и США

Результаты саммита между США и КНДР в Сингапуре свидетельствуют о достижении договоренностей о ядерном разоружении Корейского полуострова, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Совместное заявление, подписанное лидерами США и КНДР, сегодня дает четкий сигнал о достижении этой цели", - подчеркнула она.

Могерини добавила, что встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына была важным и необходимым шагом на пути к позитивным изменениям.

Дипломат также отметила, что Евросоюз готов оказать поддержку в будущих переговорах и других шагах, направленных на обеспечение устойчивого мира на Корейском полуострове.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Трамп также заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

 

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