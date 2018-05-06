Евросоюз и США осудили массовые задержания на акциях протеста в РФ

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5 мая по всей России прошли акции протеста, приуроченные к инаугурации Владимира Путина

5 мая по всей России прошли акции протеста, приуроченные к инаугурации Владимира Путина

Представители руководства Европейского союза и США прокомментировали массовые задержания людей, которые произошли во время акций протеста 5 мая в России.

В частности, пресс-секретаря внешнеполитической службы Евросоюза Мая Косьянчич в своем заявлении призвала освободить задержанных и осудила задержание представителей СМИ.

"Задержание более чем тысячи демонстрантов и насилие, которое российская власть применяла против них сегодня, угрожают основным свободам выражения, объединений и собраний в Российской Федерации. Задержание журналистов также угрожает свободе СМИ. Эти основные права закреплены в российской конституции, и мы надеемся, что они будут защищаться, а не разрушаться", - заявила Косьянчич.

Также пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт поддержала позицию ЕС, призвав освободить задержанных.

"Лидеры, уверены в своей легитимности, не арестовывают своих мирных оппонентов во время протестов", - заявила Нойерт.

Напомним, в субботу, 5 мая, в более 80 городов России проходили митинги в связи с инаугурацией президента Владимира Путина. Движение инициировал оппозиционер Алексей Навальный. В Москве акция состоялась без разрешения властей. Навального задержали. Его обвиняют в неповиновении полиции, одного из его соратников обвиняли в нарушении правил проведения публичных мероприятий. Об обвинениях уголовного характера до этого не сообщалось.

На данный момент по всей России задержали порядка 1600 человек.

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