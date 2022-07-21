Европол сообщает о признаках контрабанды оружия из Украины в страны ЕС 21 июля, 21:13 Были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения (Фото:REUTERS/Dmytro Smolienko)

Европейское полицейское управление (Европол) сообщает о признаках контрабанды оружия из Украины в страны Евросоюза. Об этом заявил спикер Европола Яп Оп Ген Оорт, сообщает Spiegel.

Он заявил, что расследователи из стран ЕС обнаружили «признаки торговли тяжелым военным вооружением». Также были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения, добавил он.

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«Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов» — подчеркнул спикер.

Также немецкий СМИ получили конфиденциальное письмо Европола к совету ЕС, где говорится, что «преступные сети активны в регионе и осуществляют или планируют контрабанду значительного количества огнестрельного оружия и боеприпасов, включая военное оружие».

19 июля Верховная Рада создала временную специальную комиссию (ВСК) для контроля за использованием западного вооружения, которое Украина получает от партнеров для борьбы с РФ.

Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркивал, что Украина контролирует каждую единицу вооружения, которую использует на поле боя.

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